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Kağıtçı küçük kız yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştı

'da atık kağıt toplayan bir çocuğun yediği çubuk krakeri sokak köpeğiyle paylaşması görenleri duygulandırdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:59
Kağıtçı küçük kız yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştı

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde çöplerden atık kağıt toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan bir kız çocuğunun sokak köpeğiyle yediğini paylaşması dikkat çekti. Okula gitmesi gerekirken yaşı henüz 12 olmasına rağmen sokaklarda el arabasıyla atık kağıt toplayan kız çocuğu, yanına yaklaşan sokak köpeğine kayıtsız kalmadı.

ELLERİYLE YEDİRDİ

Kız çocuğu yediği çubuk krakerin bir kısmını kendi elleriyle köpeğe yedirdi. Kız çocuğu geriye kalan krakerleri de yere koyup köpeğin yemesini sağladı.

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Kağıtçı küçük kız yiyeceğini sokak köpeğiyle paylaştı
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