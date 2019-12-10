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Katil zanlısı böyle yakalandı

’da 40 yaşındaki ’yi öldüren şahsın polis tarafından yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2019 14:17

6 Aralık'ta 40 yaşındaki Rıfat Bilici yakını olduğu öğrenilen M.B. tarafından sokak ortasında öldürüldü. Olay Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya olarak seyir eden Rıfat Bilici arkasına yaklaşan M.B. tarafından başına 5 el ateş ederek vuruldu. Şahsı vuran kişi olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı M.B.'nin yakalanma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlı M.B. olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis tarafından yakalanarak kelepçe takılıyor. Batman Emniyet Müdürü Körgoğlu Kıraç, cinayetin namus davası meselesi olduğunu söyledi.

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Katil zanlısı böyle yakalandı
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