Yerli Malı Haftası 2019 ne zaman? Yerli Malı Haftası hangi güne denk geliyor?

Yerli Malı Haftası ne zaman? sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu anlam dolu günde öğretmenler öğrencilere evlerinden yerli olan ürünlerden ürünler getirmesini ve bunu sınıflarında öğrencileri ile paylaşmasını ister. Öğrenciler ise şimdiden bugünün tarihini merak ediyor. Bu bağlamda '' Yerli Malı Haftası ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler şiir yarışmaları, afiş ve pano hazırlığı, bulmacalar, maskeler ve birçok etkinliğe imza atıyor. Peki 2019 Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi güne denk geliyor?

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası her yıl 12 Aralık ve 18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

Yerli Malı Haftası kapsamında meyve boyama çalışmalar, şiir yarışmaları, afiş ve pano hazırlığı, bulmacalar, maskeler ve birçok etkinliğe imza atılıyor.

YERLİ MALI HAFTASI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekilir.

Ülkemizde Yerli Malı Haftası'nda öğrenci ve öğretmenler yerli malı olan yiyecekleri okullarda düzenlenen etkinliklerde bir arada tüketir. Yapılan yerli malı etkinlikleri ile öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen yerli ürünlerden seçilmesinin önemi anlatılır. Bu sayede ülkenin zenginleşmesine yönelik bir adım atılır. Etkinlikler esnasında Türk malları hakkında çeşitli bilgiler verilir, konuyla ilgili şiirler ve bilgilendirici metinler okunur.

1946'dan beri kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, ekonomik krizlerin yaşanmaması, yabancı ülkelere aşırı para akışının önüne geçilmesi ve toplum olarak bilinçli tüketicilik kavramının yayılması için oldukça önemlidir.