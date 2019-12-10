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Yetim çocukların yüzü güldü

D&R sponsor oldu, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği 60 yetim çocuğun kışlık giyecek ihtiyaçlarını karşıladı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Yetim çocukların yüzü güldü

Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde, Turkuvaz Medya bünyesinde D&R'ın sponsorluğunda, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği 60 yetim çocuğa bot, atkı bere eldiven ve el kremi dağıttı. Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk ve Belediye Başkanı İbrahim Lale'nin de katıldığı programı organize eden Tüm Şehit Çocukları Derneği Başkanı Meltem Kaya, "Bugün Hani'de yetim çocuklarımızı sevindirdik. 60 evladımıza giyim yardımında bulunduk. Çocuklar gülerse ve sevinirse, hepimiz güler ve mutlu oluruz" dedi. Turkuvaz Medya bünyesindeki D&R'ın sponsorluğunda bölgedeki şehit çocuklarını sevindirmeye devam edeceklerini belirten Kaya, Siirt ve Bitlis'te de belirlenecek olan çocuklarla bir araya geleceklerini söyledi.

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