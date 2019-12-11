Acıyı paylaştılar

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Ordu'da, 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından evinin önünde katledilmesi, 4 yıl önce Mersin'de minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ailesini derinden etkiledi. Aslan ailesi, Mersin'den Ordu'ya Ceren'in ailesinin acısına ortak olmak için gitti. Özgecan'ın babası Mehmet Aslan "Biz bu acı yoldan geçtik. Ceren'in acı haberini aldığımızdan bu yana ağlıyoruz. Çareyi Ordu'ya giderek ailenin acısına ortak olmakta bulduk. Ortak isteğimiz bu insanlık suçu için idam cezasının gelmesi" dedi. Ceren'in babası Yılmaz Özdemir de "Allah razı olsun geldiler. Sarıldık, birbirimizden güç aldık. Ama acıları yıllar geçse de aynı, onu gördük" dedi.Özgecan Aslan 11 Şubat'ta 2015'te Mersin'in Tarsus ilçesinde tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen ve hatta cesedi yakılan üniversite öğrencisiydi. Psikoloji okuyordu. Henüz 19 yaşındaydı. Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken olaydan bir yıl sonra uğradığı silahlı saldırıda öldü. Özgecan'ın öldürülmesinden 4 yıl sonra Ceren'in Ordu'da vahşice öldürülmesi Özgecan'ın ailesini derinden sarstı. Ve çareyi Ordu'ya giderek, Özdemir ailesine sarılmakta buldular. Aslan ailesi, Ceren'in ailesinin evinde yaklaşık bir saat kaldı.Ceren'in acı haberini duyduklarından bu yana içlerine büyük bir acının yeniden çöktüğünü söyleyen Mehmet Aslan "Sanki yeniden Özgecan'ı kaybettik. Masum bir melek o. Cumhurbaşkanı bunlara 'İnsanlık suçu' diyor. Bu suça idam cezası gelmeli. Yarın öbür gün kimin başına geleceği belli değil. Huzurlu uyumak istiyorum" diye konuştu. Özgecan'ın annesi Songül Aslan da "Bu caniler idam edilmeli. Ceren'in ailesi de böyle düşünüyor" dedi.Ceren'in babası Yılmaz Özdemir, "Allah razı olsun geldiler. Onlar hangi yollardan geçtiklerini anlattılar bize. İnsanlık suçu işleyenler idam edilmeli. Benim çocuğum karıncayı incitmezdi. Bizde öyle. Biz herkes idam edilsin demiyoruz. Herkes yaşasın ama böyle insanlık suçu işleyenler için idam gelmeli. Eşim Güfer de Özgecan'ın ailesine sarıldı. Aynı acıda buluştuk" diye konuştu.Ordu'dauğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı kentteki bir meydana verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı'na, #CerenÖzdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren'imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız güzel kızım" ifadelerine yer verdi.