Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı kurası ne zaman? 2019 İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü başvuru sonuçları belli oldu mu?

İŞKUR üzerinden alınan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı kura çekimi için geri sayım başladı. 129 sürekli işçi olarak 39 yağcı, 25 deniz trafik operatörü, 12 mühendis ve 11 kaptan alımı olacak. Başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini başvuru sonuçlarına çevirdi. Kurumun resmi sitesinde yapılan açıklama ise ''Noter Kura tarihi Türkiye İş Kurumu sisteminden kaynaklı 25.12.2019 olarak belirtilmiş ancak bu tarihte kura yapılmayacak olup Kuruluşumuz web sayfasından duyurulacak tarihte kur'a işlemi yapılacaktır." oldu. Peki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı kurası ne zaman? İŞKUR 2019 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü başvuru sonuçları belli oldu mu?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Kuraya tabi işçi aday listelerinde başvuru yapan adaylardan lise ve dengi okul tahsil düzeyi dışındaki adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Noter Kura tarihi Türkiye İş Kurumu sisteminden kaynaklı 25.12.2019 olarak belirtilmiş ancak bu tarihte kura yapılmayacak olup Kuruluşumuz web sayfasından duyurulacak tarihte kura işlemi yapılacaktır." diye belirtti.

Kura çekiminin ne zaman yapılacağı belli olmadı. Güncel bilgiler gelince haberimize eklenecektir.