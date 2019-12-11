Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 11 Aralık

çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile sorgulama ekranı 11 Aralık

MPİ ile çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Şans oyunları arasında en çok tercih edilenlerden olan ve her hafta çok sayıda kişi tarafından oynanan Sayısal Loto’nun bu akşamki çekiliş sonuçları şuanda açıklanıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz cumartesi akşamı 1277. Kez gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen iki kişi olmuş ve 1.615.350,80 TL kazandırmıştı. Bu çekilişe de çok sayıda katılım sağlanırken, sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Sayısal Loto’da bu hafta kazandıran numaralar hangisi? Haberimizin içerisinden sorgulama ekranını bulabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.12.2019 21:26
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 11 Aralık

11 Aralık Sayısal Loto çekilişleri açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da geçtiğimiz Cumartesi günü 6 bilen iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 1.615.350,80 TL kazandırmıştı. Bu haftaki çekilişe de rağbet oldukça fazla olurken, geri sayım başlamıştı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangisi? Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'de gerçekleştirilen çekilişin sonuçlarına haberimizin içerisinde yer verdik. Haberimizin içerisinden Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranını bulabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ İLE MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 11 ARALIK

Sayısal Loto çekilişi, 11 Aralık 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi. Haberimizin içerisinden kazandıran numaraları görüntüleyebilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 11 Aralık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN