THY kasım ayında dolu uçtu

BUGÜN NELER OLDU

Türk Hava Yolları'nın (THY) kasım ayında taşıdığı yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 artarak 5.7 milyon oldu. Kasım ayında yüzde 82.3'lük doluluk oranına ulaşan THY'nin yılın 11 ayındaki toplam yolcu sayısı ise 68.8 milyon olarak gerçekleşti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "Geçtiğimiz 6 aylık süreçte, her geçen ay daha da artış gösteren rakamlarımız, kasım ayında belirgin bir yükseliş sergiledi. Önümüzdeki süreçte de artış eğilimini sürdürecek rakamlarımız ile değerli yolcularımızı THY ayrıcalığıyla ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor olacağız" dedi.