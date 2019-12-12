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13 Aralık ? , , ve il il Cuma namazı vakitleri

İslam alemi için en özel günlerden bir tanesi olan Cuma namazını idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu özel ve anlamlı günde camiler dolup taşacak ve eller semaya doğru yükselecek. , ve başta olmak üzere milyonlarca vatandaş bu anlamlı günün heyecanını paylaşmanın yanı sıra il il Cuma namazı saatlerini sorguluyorlar. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma hutbesi de büyük bir heyecanla araştırılıyor. İşte, Diyanet tarafından açıklanan bilgiler eşliğinde 13 Aralık Cuma 2019 bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti ve ? sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 00:34
13 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri

Müslüman dünyası için çok önemli bir gün olan Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel ve anlamlı günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, camilere gidecek ve ellerini semaya açacaklar. Bu noktada 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak' sorusu arama motoru üzerinden en çok aratılan konular arasında yer alıyor. , , başta olmak üzere il il Cuma namazı saatlerini haberimizin içerisinde sizler için hazırladık. İşte Diyanet tarafından açıklanan bilgiler eşliğinde 13 Aralık Cuma bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti ve ? sorusunun yanıtı…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 13 ARALIK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Diyanet İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesi birlikte 13 Aralık 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

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13 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri
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