A101 aktüel ürünler kataloğu bugün raflarda yerini aldı! 12 Aralık A101 aktüel ürünler listesinde neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta büyük indirimli. 81 ilde de mağazaları bulunan market zincirinin yaptığı indirimler vatandaşlar tarafından gün içerisinde yoğun olarak takip edilmeye devam ediyor. İnternet üzerinden A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler bulunuyor şeklinde araştırılıyor. Bu hafta; NETFLİX, Youtube özellikli 4K Led TV, Samsung Galaxy A2 cep telefonu, Inox ankastre seti, buzdolabı, mobilya ve oto aksesuarlarda indirim bulunuyor. Sizler için bu haftanın A101 aktüel kataloğunu hazırladık.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMİ BAŞLIYOR

Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tanesi olmayı başaran firmanın aynı zamanda ülkemizin pek çok yerinde mağazası bulunuyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler var? Aşağıdaki görsele tıklayarak kataloğa ulaşabilirsiniz…