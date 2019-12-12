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2019/1 tercihleri ne zaman yapılacak? ile EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayında mı?

Devlet kadrosunda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar 2019/1 tercihlerine odaklandı. EKPSS memur atamaları tarafından yapılıyor. Engelli atamalarının tarihiyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli alımı tercih kılavuzu açıkladıktan sonra tercihler alınmaya başlayacak. Bilindiği üzere adayların 65 yaşını doldurmamış olmaları eğitim düzeyinde ise en az ilköğretim, ortaöğrenim ve bölümünden mezun olmaları gerekiyor. Peki EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman? ÖSYM ile EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayında mı?

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 09:13
EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayında mı?

2019/1 tercihleri ne zaman? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Engelli memur alımlarında boş kontenjanlar için tercihleri sorgulayan vatandaşlar kılavuzun yayınlanmasını bekliyor. Buna göre '' ile EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayında mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. En son Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan tercihlerle ilgili müjdeli haber gelmişti. Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz" demişti. Peki EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayında mı?

EKPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Haberimizde, EKPSS 2019/1 tercihleri hakkında detaylara ve kılavuz hakkında bilgilere erişebilirsiniz.

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EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayında mı?
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