Filiz Kaplan'ın oğlunun sözleri duygulandırdı

Mersin'de işe gitmek için evden çıkan eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldürmekten tutuklanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ölen kadının oğlunun "Ben annemin 'Gökhan' çığlığıyla uyandım. Annem avuçlarımın içinde öldü" sözleri ise herkesi duygulandırdı.

Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Murat C., tanıklar, Filiz Kaplan'ın çocukları Selcan ve Gökhan Kaplan ile kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Davaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu. Sanık Murat C., mahkemedeki ifadesinde cinayeti tasarlayarak işlemediğini iddia ederek, "Sürekli alkol kullandığımdan dolayı ve işsizlikten dolayı eşimden boşandım. Param kızımda olduğu için sürekli gidip para istiyordum. Olaydan 3 gün önce de eve gittim ama kızım bakmadı. Olayı gerçekleştirecek biri değilim. Olaydan bir gün önce yine alkol aldık. Ben yanımdaki arkadaşlara 'Para bulmak için beni erken kaldırın' dedim. Evin önüne kızımdan para almak için gittim. Kızımı beklerken evden Filiz çıktı. Bende onun peşinden giderek beni affetmesini istedim ama olumsuz yanıt verdi. Bende bunun üstüne ateş ederek onu öldürdüm. Bu olay birden gelişti. Arkadaşlarımın bu olaydan uzaktan, yakından ilgisi yok. Yüce adalete sığınıyorum" şeklinde konuştu.



"İçim ferahladı' dedi"

Tutuksuz yargılanan sanıklardan A.A. ise olayla ilgisinin olmadığını savunarak, "Murat bizi sabah erkenden 'Kalkın kızımdan para almaya gidelim' diye kaldırdı. Bizde kalktık gittik. Olay yerinde kızını beklerken ben araçta gözlerimi dinlendiriyordum. Murat arabada da alkol alıyordu. Ben silah sesine uyandım. Görünce zaten şok oldum ve arabadan inip kaçmak istedim. Ancak engelli olduğum kaçamadım ve arabaya geri bindim. Murat hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Bir arkadaş 'Sen ne yaptın' diye sorduğunda 'İçim ferahladı' diye cevap verdi. Bize de 'Bu arabadan inen olursa vururum' dedi. Benim olayla ilgim yok" diye konuştu.



"Bir gün önce beni arayıp 'Annen işe kaçta gidiyor?' diye sordu"

Kızı Selcan Kaplan annesinin her gün babasından şiddet gördüğünü vurgulayarak, "Alkol ve uyuşturucu kullanıyorlardı. Yanındakilerin hepsini tanıyorum. Ben sürekli babama bu şahıslarla gezmemesini söyledim. Beni sürekli arayıp 'Anneni, ağabeyini öldüreceğim' diyordu. Bir gün önce beni yine arayıp 'Annen işe kaçta gidiyor?' diye soruyor. Ben de anneme bir şey yapmasın diye yanlış saat söyledim. Olaydan 2 gün önce de bize geldi ama biz kapıyı açmadık. Tehditler savurarak merdivenlerden aşağı indi. Olayın olduğu gün ben yatıyordum ve silah seslerini duymadım. Kalkıp dışarı çıktığımda annem yerde yatıyordu. Hepsinden şikayetçiyim. Bir insanı annesiz bırakmanın acısını inşallah onlar da yaşar" ifadelerini kullandı.



"Ben annemin Gökhan çığlığıyla uyandım"

Oğlu Gökhan Kaplan ise babasının sürekli annesine şiddet uyguladığını anlatarak, "Annem boşanmak için dava açtı. Boşandıktan sonra da tehditler savurmaya devam etti. Bu şahıs baba değil insan olamaz. Ben annemin 'Gökhan' çığlığıyla kalktım. Hemen pencereye koştum. Annem benim avuçlarımın içinde hayatını kaybetti. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Ben annemin yanında olduğum için sürekli beni tehdit ediyordu. Bana son attığı mesajında 'Bunu bana yapma, bunun sonu ölümle bitecek' dedi. Bir kadın katledilirse yarısı çocuk, yarısı anne olur. Bir anne katledilirse hem anne hem de çocuklar ölür. Şahısların hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Filiz Kaplan'ın kardeşleri de sadece Murat C.'nin değil tutuksuz yargılanan diğer 3 sanığın da tutuklanıp, en ağır cezayı almasını istediler.



"Bu ay hazırlıklı ol, bizi ancak ölüm ayırır"

Mahkemede ayrıca Murat C.'nin Filiz Kaplan'a attığı mesajlar da ortaya çıktı. Birçok mesajında Filiz Kaplan'ı tehdit eden Murat C.'nin "Bir insanı çocuklarından ayırmak nedir göreceksin. Beni yaktın, bende seni yakacağım hiç ummadığın bir anda. Bu ay hazırlıklı ol, bizi ancak ölüm ayırır. Ben bedelini ödedim, sende ödeyeceksin" şeklinde mesajlar attığı belirtildi.

Müşteki avukatları da olayın planlanarak ve kasten yapıldığını belirterek, şahısların indirimsiz şekilde en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti, Murat C.'nin tutukluluk halinin devam etmesine, tutuksuz yargılanan ve mahkemeye gelmeyen 2 sanığın zorla mahkemeye getirilmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Ocak 2020'ye erteledi. Öte yandan duruşma öncesinde Mersin Kadın Platformu üyeleri basın açıklaması yaparak, tepkilerini dile getirdi.

2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), 28 Haziran 2019 tarihinde sabah Mersin Üniversitesi'ndeki işine gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

