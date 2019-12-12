PKK’ya ağır darbe

BUGÜN NELER OLDU

IRAK'IN kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Diyarbakır'daki operasyonda 17 terör şüphelisi, Mardin'de ise aralarında HDP Mardin İl Eş Başkanı Salih Kuday ve Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa'da ise Suruç ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a suikast hazırlığındaki Suriye uyruklu Mazlum Muhammed Ali isimli terörist yakalandı. Teröristin sorgusunda suikast eylemini itiraf ederken, eylem için 2100 dolar para aldığını, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise 10 bin dolar alacağını anlattığı öğrenildi./ SABAH