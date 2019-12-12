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Resimli : En güzel ve anlamlı ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar

Haftanın en güzel ve anlamlı resimli yayınlandı! Müslüman alemi için en özel günlerden bir tanesi olan Cuma gününe gelmemizin mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde vatandaşlar sevdiklerine göndermek için resimli Cuma mesajlarını araştırıyorlar. Bu cumada her Cuma günü olduğu gibi camiler dolup taşacak eller semaya yükselecek ve Müslümanlar ibadetlerini yerine getirecekler. Bugüne özel kısa ve ile sözlerini sizler için haberimizde derledik. Haberimizin içerisinden seçeceğiniz görselleri Whatsapp, Facebook, MMS yoluyla sevdiklerinizle paylaşabilir, bu günün anlam ve önemini onlarla birlikte yaşayabilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı ve yeni resimli Cuma mesajları sözleri! Hayırlı Cumalar…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 01:27
Resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar

En güzel, anlamlı ve yeni resimli sizlerle! Müslüman alemi için en özel, anlamlı günlerden bir tanesi olan Cuma gününü idrak etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Her Cuma olduğu gibi bu Cuma'da camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bu önemli günde sevdiklerini mutlu etmek isteyen vatandaşlar resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. Haberimizin içerisinden seçeceğiniz görselleri Whatsapp, Facebook, MMS yolula sevdiklerinizle paylaşabilir, bu günün anlam ve önemini onlarla birlikte yaşayabilirsiniz. İşte en güzel ve anlamlı

13 ARALIK RESİMLİ CUMA MESAJLARI! EN GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ SİZLERLE

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

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Resimli Cuma mesajları: En güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar
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