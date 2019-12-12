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çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları MPİ hemen bilet sorgula

Şans oyunu severler tarafından merak edilen her haftanın Çarşamba günlerinde çekilen sonuçları açıklandı. Her çekilişte büyük ödülün yanı sıra pek çok kişiye kazandıran çekilişte büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak ediliyor. Öte yandan çekiliş sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçlarını ve sorgulama ekranını araştırıyor. En güncel şana soyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte 11 Aralık MPİ sonuçları ve sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 12.12.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 10:47
Şans Topu çekiliş sonuçları 11 Aralık açıklandı! Milli Piyango Şans Topu sonuçları MPİ hemen bilet sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafında her haftanın Çarşamba günlerinde düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirliyor. Geçtiğimiz çekilişte de kazandırmaya devam eden idare bugün çekilen sonuçları da duyurdu. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte 11 Aralık MPİ sonuçları ile bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ 11 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

İşte detaylar;

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Şans Topu çekiliş sonuçları 11 Aralık açıklandı! Milli Piyango Şans Topu sonuçları MPİ hemen bilet sorgula
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