Sayısal Loto sonuçları 11 Aralık açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

11 Aralık Sayısal Loto çekilişleri açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da geçtiğimiz Cumartesi günü 6 bilen iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 1.615.350,80 TL kazandırmıştı. Bu haftaki çekilişe de rağbet oldukça fazla olurken, geri sayım başlamıştı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangisi? Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından 21.15'de gerçekleştirilen çekilişin sonuçlarına haberimizin içerisinde yer verdik. Haberimizin içerisinden Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranını bulabilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ İLE MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 11 ARALIK

Sayısal Loto çekilişi, 11 Aralık 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi. Haberimizin içerisinden kazandıran numaraları görüntüleyebilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…