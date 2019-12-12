Sırp sevgilisi Tanja Dukiç'i döven ve bıçakla tehdit eden organizatör sevgili hakkında son dakika kararı! İstenilen ceza...

Türk sevgilisi Çağrı T. tarafından şiddet gören Sırp asıllı manken Tanja Dukiç'ten son dakika haberi geldi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, soruşturma sonunda Çağrı T. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, "Kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği" vurgulandı.