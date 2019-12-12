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Sırp sevgilisi 'i döven ve bıçakla tehdit eden organizatör sevgili hakkında kararı! İstenilen ceza...

Ortaköy'de Sırp model sevgilisi 'e dehşeti yaşatan Çağrı T. hakkında kararı! 2 yıl boyunca birlikte yaşadığı Çağrı T. tarafından şiddet gördüğünü ifade ederek savcılığa başvuran Tanja Dukiç'in iddianamesi kabul edilmişti. Şüphelinin Dukiç'i yaraladığı, bıçakla tehdit ettiği vurgulandı! İstenen ceza da belli oldu; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 08:38
Sırp sevgilisi Tanja Dukiç'i döven ve bıçakla tehdit eden organizatör sevgili hakkında son dakika kararı! İstenilen ceza...

Türk sevgilisi Çağrı T. tarafından şiddet gören Sırp asıllı manken 'ten haberi geldi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, soruşturma sonunda Çağrı T. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, "Kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği" vurgulandı.

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Sırp sevgilisi Tanja Dukiç'i döven ve bıçakla tehdit eden organizatör sevgili hakkında son dakika kararı! İstenilen ceza...
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