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haberi: Üst üste depremlerin ardından uzman isimden korkutan uyarı geldi! 7.2 şiddetinde ...

Geçtiğimiz akşam 23.14 saatlerinde ’de meydana gelen 5 şiddetindeki çevre illerden de yoğun bir şekilde hissedildi. Özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ‘İstanbul’da deprem mi oldu?’ sorusunu depremden hemen sonra aratmaya başladılar. Art arda yaşanan sarsıntıların tedirginlikleri sürerken, Prof. Dr. Şener Ceryan’dan konuyla ilgili korkutan uyarıları geldi. Balıkesir için 7.2 şiddetinde deprem uyarısında bulunan Ceryan, Balıkesir fayı Gökçeyazı segmentinin kırılma zamanının, deprem tekrarlama aralığını iki kat aşmış durumda olduğunu söyleyen Ceryan, Balıkesir ve çevre illeri büyük bir depreme hazırlı olması konusunda uyardı. İşte deprem uzmanı Şener Ceryan’ın son dakika olarak yaptığı açıklama…

Giriş Tarihi: 12.12.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 08:17
Son dakika haberi: Üst üste depremlerin ardından uzman isimden korkutan uyarı geldi! 7.2 şiddetinde deprem...

Dün akşam saatlerinde 'de yaşanan çere illerde de yoğun bir şekilde hissedilmiş ve korkulara sebep olmuştu. Özellikle art arda yaşanan sarsıntılar büyük tedirginlik yaratırken, konuyla ilgili bir korkutan açıklamada Prof. Dr. Şener Ceryan'dan geldi. Ceryan, Balıkesir fayı Gökçeyazı segmentinin kırılma zamanının, deprem tekrarlama aralığını iki kat aşmış durumda olduğunu söyleyen Ceryan, Balıkesir ve çevre illeri büyük bir depreme hazırlı olması konusunda uyardı. İşte deprem uzmanı Şener Ceryan'ın olarak yaptığı açıklama…

BALIKESİR DEPREMİ İLE İLGİLİ KORKUTAN UYARI! 7.2 ŞİDDETİNDE DEPREM…

İşte dün akşam saatlerinde yaşanan ve vatandaşları tedirgin eden depremin ardından yapılan son dakika açıklaması…

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Son dakika haberi: Üst üste depremlerin ardından uzman isimden korkutan uyarı geldi! 7.2 şiddetinde deprem...
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