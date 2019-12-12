Son Dakika Haberi: Maltepe’de lüks rezidanstaki dehşeti bu sözlerle anlattı! ‘Cesedi iki gün boyunca…’

İstanbul Maltepe'de tartıştığı kadını öldürüp cesedini 2 gün boyunca bavulda sakladığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maltepe'de lüks bir rezidansta iddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası A.G.(29) isimli şahıs, tartıştığı Didem M.'yi (30) döverek öldürdü, cesedini bavula koydu. 2 gün boyunca eve gitmeyen katil zanlısı, daha sonra karakola giderek işlediği cinayeti itiraf edip teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.G., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.