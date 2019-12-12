Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi: Maltepe’de lüks rezidanstaki dehşeti bu sözlerle anlattı! ‘Cesedi iki gün boyunca…’

Haberi: ’de lüks rezidanstaki dehşeti bu sözlerle anlattı! ‘Cesedi iki gün boyunca…’

İstanbul ’de yaşanan korkunç olayla ilgili haberi geldi! Evli ve iki çocuk babası A.G. (29) isimli şahıs, tartıştığı Didem M.’yi (30) döverek öldürdü, cesedini bavula koydu. 2 gün boyunca eve gitmeyen katil zanlısı, daha sonra karakola giderek işlediği cinayeti itiraf edip teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.G., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 23:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 23:47
Son Dakika Haberi: Maltepe’de lüks rezidanstaki dehşeti bu sözlerle anlattı! ‘Cesedi iki gün boyunca…’

İstanbul 'de tartıştığı kadını öldürüp cesedini 2 gün boyunca bavulda sakladığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maltepe'de lüks bir rezidansta iddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası A.G.(29) isimli şahıs, tartıştığı Didem M.'yi (30) döverek öldürdü, cesedini bavula koydu. 2 gün boyunca eve gitmeyen katil zanlısı, daha sonra karakola giderek işlediği cinayeti itiraf edip teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.G., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Maltepe’de lüks rezidanstaki dehşeti bu sözlerle anlattı! ‘Cesedi iki gün boyunca…’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN