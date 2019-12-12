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Zemheri ne demek? ne zaman çıkıyor?

Halk arasında halen kullanılmakta olan eski bir sözcük olan zemherinin anlamı merak ediliyor. Bu bağlamda “Zemheri ne demek?” sorusu yoğun olarak araştırılırken cevabı merak edilen bir başka soru ise “ ne zaman?” Arapça ve Farsça zem ile harir kelimelerinden türetilmiş olan , kış ayının en yoğun yaşandığı dönem olarak tanımlanıyor. Peki “Zemheri ne zaman çıkıyor?”

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:36
Zemheri ne demek? Zemheri ayı ne zaman çıkıyor?

Zemheri, kış şartlarının en yoğun olduğu 40 günlük dönemi kapsayan sürece verilen isimdir. Hastalıkların fazlaca görüldüğü, hava sıcaklıklarının yılın en düşük seviyelerinde seyrettiği bu dönem, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamına gelen "harir" kelimelerinin birleşiminden oluşan zemheri kelimesi ile tanımlanmıştır. Peki zemheri ayı tam olarak ne zaman başlıyor?

ZEMHERİ AYI NEDİR?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

1 Şubat ile 21 Mart arasına ise hamsin denir.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri kelimesi, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. "Uğuldayan kış" yani, kışın dondurucu zamanıdır.

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Zemheri ne demek? Zemheri ayı ne zaman çıkıyor?
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