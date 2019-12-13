Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 13 Aralık Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri burada!

Müslüman dünyası için çok önemli bir gün olan Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel ve anlamlı günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, camilere gidecek ve ellerini semaya açacaklar. Bu noktada 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak' sorusu arama motoru üzerinden en çok aratılan konular arasında yer alıyor. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il Cuma namazı saatlerini haberimizin içerisinde sizler için hazırladık. İşte Diyanet tarafından açıklanan bilgiler eşliğinde 13 Aralık Cuma bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtı…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 13 ARALIK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Diyanet İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesi birlikte 13 Aralık 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.