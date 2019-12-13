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13 Aralık hayırlı resimli! En güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünde tebessüm olun... (Kısa ve uzun )

Bugün İslam alemi açısından son derece değerli ve önemli bir gün. Bu hafta da mübarek cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Siz de sevdiklerinize göndereceğiniz ile onları hatırladığınızı gösterin. İsterseniz WhatsApp yoluyla dilerseniz Instagram yoluyla dilerseniz Twitter ve Facebook yoluyla uzaklardaki akrabalarınıza, dostlarınıza resimli cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. 13 Aralık mesajları ve sözleri ile hem hatırlayın hem de hatırlanmanın mutluluğuna ulaşın...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:22
13 Aralık hayırlı Cuma mesajları resimli! En güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünde tebessüm olun... (Kısa ve uzun cuma sözleri)

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel resimli cuma mesajlarını, en anlamlı yeni kısa ve uzun cuma görsellerini bulabileceksiniz. Müslüman alemi açısından son derece mühim olan bu mübarek günde eller semaya yükselecek, camiler dolup taşacak. Dualarımızda vatan savunması için, hürriyet için can veren şehitlerimizi unutmamalı onları her zaman anmalıyız. Cuma günü küslüklere son verilmeli, gündelik tartışmalar bitmeli... Her zaman olduğu gibi en güzel resimli cuma mesajlarını sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

13 KASIM HAYIRLI CUMA MESAJLARI BURADA

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim. Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. dilerim.

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13 Aralık hayırlı Cuma mesajları resimli! En güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünde tebessüm olun... (Kısa ve uzun cuma sözleri)
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