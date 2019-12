13 Aralık hayırlı Cuma mesajları resimli! En güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünde tebessüm olun... (Kısa ve uzun cuma sözleri)

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel resimli cuma mesajlarını, en anlamlı yeni kısa ve uzun cuma görsellerini bulabileceksiniz. Müslüman alemi açısından son derece mühim olan bu mübarek günde eller semaya yükselecek, camiler dolup taşacak. Dualarımızda vatan savunması için, hürriyet için can veren şehitlerimizi unutmamalı onları her zaman anmalıyız. Cuma günü küslüklere son verilmeli, gündelik tartışmalar bitmeli... Her zaman olduğu gibi en güzel resimli cuma mesajlarını sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

13 KASIM HAYIRLI CUMA MESAJLARI BURADA

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim. Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.