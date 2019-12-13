Alkollü ve ehliyetsiz sürücü durağa daldı: 3 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün karşısındaki Ankara yolunda Uşak Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen İsmail Utku Yazgılı (18) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, minibüs durağına daldı. Kırsal Kızılcasöğüt Mahallesi'ne gitmek için durakta minibüs bekleyen yolculardan, Uşak Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi Zafer Karakaya (30) ile Ramazan Tokuş ve Halil Doğan yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Yazgılı'yı gözaltına aldı. Yapılan testte, Yazgılı'nın 0.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetinin olmadığı da ortaya çıkan Yazgılı, mahkemece tutuklandı. Bu arada Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kazada hayatını kaybeden Zafer Karakaya ve Ramazan Tokuş'un cenazeleri otopsinin ardından toprağa verildi. Halil Doğan'ın ise bugün defnedileceği öğrenildi.