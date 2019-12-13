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Haberi: ’a kar ne zaman yağacak? Uzman isimden açıklama geldi

Aralık ayına girmemiz ile birlikte başta olmak üzere tüm yurtta sıcaklıklarda ciddi düşüşler yaşanmaya başladı. Hal böyleyken, özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar gün içerisinde sık sık hava durumu raporunu kontrol ediyor. Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı, batı kesimlerinde de sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Hal böyleyken, İstanbul’da yaşayan pek çok vatandaş, ‘İstanbul’a kar ne zaman yağacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl İstanbul’da kar yağışı Aralık ayında kendini göstermişti. Bu yıl henüz kar yağışının görülmediği İstanbul için uzman isim Prof. Dr. Hüseyin Toros’tan açıklaması geldi. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 22:31
Son Dakika Haberi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isimden açıklama geldi

'da Aralık ayına girmemiz ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Milyonlarca İstanbullu kar yağışının tarihini merak ederken, Meteoroloji'den gelen hava durumu raporunu da anlık olarak takip ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl İstanbul'a mevsimin ilk karı Aralık ayında düşmüştü. Bu yıl Aralık ayında kar yağışı görülüp görülmeyeceği ise vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, konuyla ilgili son dakika uyarıları da Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte uzman isimden gelen son dakika açıklamasının ayrıntıları…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? UZMAN İSİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili uzman ismin açıklamasını bulabilir, Aralık ayında kar yağışı görülüp görülmeyeceğini öğrenebilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isimden açıklama geldi
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