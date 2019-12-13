Son Dakika Haberi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Uzman isimden açıklama geldi

İstanbul'da Aralık ayına girmemiz ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Milyonlarca İstanbullu kar yağışının tarihini merak ederken, Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporunu da anlık olarak takip ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl İstanbul'a mevsimin ilk karı Aralık ayında düşmüştü. Bu yıl Aralık ayında kar yağışı görülüp görülmeyeceği ise vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, konuyla ilgili son dakika uyarıları da Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte uzman isimden gelen son dakika açıklamasının ayrıntıları…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? UZMAN İSİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili uzman ismin açıklamasını bulabilir, Aralık ayında kar yağışı görülüp görülmeyeceğini öğrenebilirsiniz…