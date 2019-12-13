Yaralı ve ıslak halde bulunan şahini evine aldı

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Lütfi Dede, site bahçesinde bir şahin gördü. Dede, yanına yaklaştığı şahinin yavru ve yaralı olduğunu fark etti.

YAKALAYIP ÖNCE EVİNE GÖTÜRDÜ

Kanatları ıslak ve hareket edemeyen şahini Lütfi Dede, yakalayıp evine götürdü. Dede, kuruttuğu şahine kısa süreli de besleme yaptı. Yıllarca amatör olarak kuş çeşitleri besleyen Dede, şahinin yeniden sağlığına kavuşturulması için Doğa Koruma Ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğünü aradı. Görevlilerce teslim alınan şahinin tedavisinin ardından doğal yaşama geri bırakılacağı bildirildi.





"ÖYLECE BIRAKSAM ÖLÜRDÜ"

Şahine kendi imkanlarıyla bakan Lütfi Dede, bir hayvansever olarak yaralı kuşu o şekilde bırakamadığını belirtti. Önceden kuş beslediği için tecrübeli olduğunu dile getiren Dede, "Bahçede şahini öyle bıraksaydım ya ölürdü ya da başka bir hayvanın yemi olurdu. Havlu ile alıp hemen evime götürüp kurutup besleme yaptım. Ayak ve kanatlarında sanki yara vardı. O kuşları evde beslemenin yasak olduğunu biliyordum. Daha iyi tedavisinin yapılması için görevlilere teslim ettim" dedi.