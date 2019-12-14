Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çocuklar Nusret Mayın Gemisi'ni gezdi

Çocuklar 'ni gezdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyesi çocuklar, Tarsus'ta bulunan Nusret Mayın Gemisini ve Müzesini gezdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.12.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 16:41
Çocuklar Nusret Mayın Gemisi'ni gezdi

Gezi kapsamında çocuklar, Çanakkale savaşlarının Türk tarihindeki önemini vurgulayan filmler de izlediler.

Nusret Mayın Gemisi Müzesini de gezen çocuklar, milli tarihi yerinde öğrenmekten büyük gurur duyduklarını söylediler. Çocuklar ayrıca, sosyal uyum projesi kapsamında Tarsus Hayvanat Bahçesini gezdi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çocuk hakları faaliyetlerine büyük katılım gösteren ve çocuk hakları kulübü kuran Hacı Ömer Sabancı Anadolu Lisesi öğrencilerine, 'Çocuk hakları sosyal uyum programı' kapsamında hem gezi imkanı sağladıklarını hem de tarihi ve doğal güzellikleri görmelerine fırsat tanıdıklarını kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklar Nusret Mayın Gemisi'ni gezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN