Hayırlı evlat nakli

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BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da 4 çocuk, 6 torun sahibi olan 74 yaşındaki Ayseren Yeğen 14 yıl önce hastalandı... Kızının kan grubu tuttu ama onunda karaciğerinde problem çıktı ve nakil gerçekleşemedi. O gün bu gündür kadavradan bekleme listesinde idi. Mart ayında durumu ağırlaştı, komaya girdi. Pek çok merkez çapraz nakil için yaşının uygun olmadığını, kalp yetmezliği ve stentleri olduğu için de yöntemin riskli olacağını söyledi. Prof. Dr. Yaman Tokat ve ekibi, hastayı görüp nakle karar verdi. Küçük ailesi ile görüşüldü.57 yaşındaki Şaban Küçük'ün 6 ay önce aniden vücudunda şişlikler meydana gelmişti. Alkol sebebiyle siroza bağlı karaciğer yetmezliği gelişmişti. Üstelik karaciğerinde kanserli kitle de vardı. Zor bir hastaydı. İmdadına Psikoterapi merkezinde çalışan kızı 30 yaşında Ayşın Küçük yetişti ancak babasıyla kan grubu uymuyordu. Hemen çapraz nâkile yönlendirildiler. Ayseren Yeğen'in terzi oğlu Zafer Yeğen (45), Küçük'e karaciğerinden bir parça verdi. Ayseren Yeğen'e de Ayşin küçükten nakil yapıldı. İki hasta da kısa sürede sağlıklarına kavuşurken aileler de kader arkadaşı oldu.Zafer Yeğen (45), nakil sürecini şöyle anlattı: "Annem beni 9 ay karnında taşımış, büyütmüş, hala daha bizimle ilgileniyor. Minicik bir parçayı neden vermeyeyim? Ben Ayşın'ın babasını o da benim annemi kurtardı. Bir tane daha kız kardeşimiz oldu, öz kız kardeşimden farkı yoktur benim için. Her sağlam insan özürlü adayı, başımıza ne zaman ne geleceğini bilmiyoruz. O yüzden hiç korkmadım, hiç endişelenmedim. Tereddüt etmedim. Çok güzel bir aile olduk..."Ayşın Küçük ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Babama ciğer vermek evet çok önemli ama ben yoldan geçen ve uyumlu olan birisi için de seve seve donör olurdum. Abartılacak bir durum yok, verici olmak güzel ve kolay" diye konuştu.Grup Florence Nightingale Hastanesi Organ Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Yaman Tokat, "Çapraz karaciğer nakli Türkiye, Kore ve Hindistan'da yapılıyor. Amerika ve Avrupa'da yok, daha canlı karaciğer nakli yapamıyorlar. Canlı karaciğer naklini yöneten dünyada en iyi merkez, üç ana ülkeyiz, Güney Kore, Türkiye ve Hindistan. Sayısal olarak biz 1 numarayız ama Hindistan bizi nüfustan dolayı geçecektir" dedi.