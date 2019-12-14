Rekor uyuşturucu yakalandı

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, kargo terminalinde gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri 70 milyon TL olan 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Endonezya'dan İstanbul'a ardından ABD'ye gönderilecek bir kargoyu riskli olarak değerlendiren gümrük ekipleri, kargonun bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Şüpheli olarak değerlendirilen kargo gönderisi, uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpeği "Baron"un tepki vermesi sonrası ise narkotik madde test kitinde analize tabi tutuldu. Analiz sonucu maddenin bitki temelli yeni nesil uyuşturuculardan "Kratom" olduğu anlaşıldı. Piyasa değeri 70 milyon TL olan 1 ton 745 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun, bugüne kadar havalimanlarında gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalaması olduğu, başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.