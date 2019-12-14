Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 14 Aralık

Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta 1279. gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar merak edilirken, çekiliş Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Hal böyleyken, vatandaşlar 'Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 14 Aralık MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar hangisi? Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Haberimizin içerisinden Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını sorgulayabilir, kazandıran numaralar gözlemleyebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 14 ARALIK

Sayısal Loto 1279. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.