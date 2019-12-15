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16 yaşındaki kız, yol kenarında ağır yaralı bulundu...

'nın Manavgat ilçesinde R.A. (16) adlı kız çocuğu, yol kenarında başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı kız, hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.12.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 14:59
16 yaşındaki kız, yol kenarında ağır yaralı bulundu...

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde dün gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye giden jandarma ekipleri, yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurularak ağır yaralı kız çocuğunu buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDA KALIYORMUŞ

Adının R.A. olduğu belirlenen kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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16 yaşındaki kız, yol kenarında ağır yaralı bulundu...
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