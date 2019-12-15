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Çocukların ilk travması: Bitlenme

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Çocukların ilk travması: Bitlenme
Genellikle ilkokul çağındaki çocuklarda görülen bitlenme Türkiye'de olduğu kadar dünyada da yaygın bir sorun olmaya devam ediyor. Bit sorunu bugün en çok ABD'de daha sonra da Fransa'da görülüyor. Bir araştırma çocukların bitlenmekten değil, dışlanmaktan korktuğunu ortaya korktu. Konuyla ilgili olarak Paranit'in düzenlediği toplatıda konuşan Uzman Doktor Orkan Karaca "Bit sadece temasla geçer. Okullarda en çok mantoların, bere ve atkıların üst üste ya da yan yana konmasıyla geçer. Bitten hastalık geçmez. Saçı kazıtmak çocukta travmaya neden olur" dedi. Çocuk Gelişimi ve Pedagojisi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ise "Çocuğu asıl korkutan şey, arkadaşlarının bitlendiğini fark etmesi, onu dışlaması ve alay etmesi" diye konuştu.
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Çocukların ilk travması: Bitlenme
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