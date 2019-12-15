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En listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler bilgisi 15 Aralık 2019

Ülkemiz, birçok fay hattı üzerinden bulunduğundan sismik olarak oldukça aktiftir ve gün içerisinde çeşitli büyüklerde onlarca deprem olmaktadır. Bu da, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan listesinin sıklıkla araştırılmasına neden olmaktadır. Bilindiği üzere, Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı bulunuyor. Bundan dolayı da irili ufaklı sarsıntılar gerçekleşiyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 15 Aralık 2019 Pazar günü için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 11:41
En son depremler listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler bilgisi 15 Aralık 2019

Geçtiğimiz hafta Balıkesir merkezli gerçekleşen sarsıntı neticesinde, 'En son nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı o günden bu yana düzenli bir şekilde araştırılıyor. Zira, Avrasya levhası, Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer ülkemiz sınırları içerisinde, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları da bulunmaktadır. Bu da, son Balıkesir'de olduğu gibi, çeşitli büyüklüklerde depremlerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Depremin şiddeti ve saati de AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak milyonlarla paylaşılmaktadır.

SON DEPREMLER LİSTESİ 15 ARALIK

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddeti (büyüklüğü), saati ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

BÜYÜKLÜĞÜ VE GERÇEKLEŞME SIKLIĞI

Dünyada her yıl yaklaşık 500.000 deprem meydana gelmekte ve bunların 100.000 kadarı hissedilmektedir. Guatemala. Şili, Peru, Endonezya, İran, Pakistan, Portekiz, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, İtalya, Japonya ve ABD gibi ülkelerde sıklıkla ve küçük şiddetlerde depremler meydana gelmektedir.

Büyük şiddette depremler az sıklıkla gerçekleşir. Örneğin; Kabaca günde 10 kez gerçekleşen depremlerin çoğunun 4 büyüklüğünde olması 5 büyüklüğüne göre daha olasıdır. Yine örneğin; İngiltere'de her yıl 3.7-4.6 büyüklüğü arası depremler, 10 yıl içinde 4.7-5.5 büyüklüğünde depremler görülürken 5.6 ve üstü büyüklükteki depremler 100 yılda bir görülebilmektedir. Buna Gutenberg-Richter kuralı denilmiştir.

Yine USGS'ye göre 1900 yılından bu yana yılda ortalama 18 adet 7.0-7.9 büyüklükleri arasında deprem meydana gelirken 8.0 ve üstü bir deprem yılda ortalama yalnızca bir kez gerçekleşmektedir.

Yakın tarihte ise 7.0 ve üstü büyüklükteki depremlerin sıklığının azaldığı görülmektedir.

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