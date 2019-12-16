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Son dakika haberi: Çiftlik Bank vurguncusu '' Mehmet Aydın intihar mı etti? Yetkililerden flaş açıklama

Çiftlik Bank dolandırıcısı olarak anılan ve olarak da bilinen Mehmet Aydın, geçtiğimiz yıldan bu yana en çok konuşulan isimlerden birisi. Zira, kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 1 milyar 100 milyon lirayı alan ve kayıplara karışan Tosuncuk, kırmızı bültenle de aranıyor. Tam bu noktada, geçtiğimiz günlerde son dakika olarak ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. 'Mehmet Aydın intihar etti' şeklinde yayılan bu iddia, Çiftlik Bank mağdurları tarafından da yoğun şekilde araştırıldı. Peki, Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, Ukrayna'da polisten kaçarken intihar mı etti? Konuya yönelik Ukrayna ve Türk güvenlik yetkililerinden flaş bir son dakika açıklaması yapıldı. İşte, merak edilen o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:21
Son dakika haberi: Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın intihar mı etti? Yetkililerden flaş açıklama

Kurduğu Çiftlik Bank sistemi ile binlerce kişiyi dolandıran ve 1 milyar 100 milyon lirayı alarak kayıplara karışan '' Mehmet Aydın, geçtiğimiz yıldan bu yana hakkında en çok soru işaretleri barındıran kişilerden birisi. Her geçen gün Mehmet Aydın'ın geçmişe yönelik yeni bir videosu veya fotoğrafı ortaya çıkarken, hakkındaki iddialar da eksilmiyor. Öyle ki, bunlardan birisi geçtiğimiz gün yaşandı. Sosyal medyada son dakika olarak dolaşıma sokulan 'Tosuncuk Mehmet Aydın Ukrayna'da intihar etti' iddiası, bir anda gündeme bomba gibi düştü. Çiftlik Bank mağdurları başta olmak üzere bu iddia elden ele yayılırken, Ukrayna gündeminde de konuşulmaya başlandı.

'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN İNTİHAR MI ETTİ? FLAŞ AÇIKLAMA

Konuya yönelik Ukrayna ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından açıklama yapıldı. Hatta, Kiev Büyükelçiliği de devreye girdi ve iddiaların doğru olup olmadığını inceledi. İncelemelerinin ardından Büyükelçilik kaynakları da son dakika açıklamasında bulundu.

Peki, Mehmet Aydın gerçekten intihar mı etti? Bu konu hakkında iki ihtimal öne çıkıyor;

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Son dakika haberi: Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın intihar mı etti? Yetkililerden flaş açıklama
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