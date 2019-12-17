Zonguldak'ta akılalmaz dolandırıcılık! 350 liralık cep telefonu sipariş etti, paketi açınca şoku yaşadı!

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde ikamet eden Metin Uzun'un televizyon reklamlarında gördüğü ve piyasa değeri yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonunu çifti 350 liraya 2 adet sipariş eden 41 yaşındaki Metin Uzun kargoyu aldığında hayatının şokunu yaşadı.

Kargoyla gelen bitkisel çayı ile temizleme ürününün 30 lira değerinde olduğunu öğrendi. Uzun, PTT yoluyla aldığı ürünün pazarlamasını yapan bir televizyon kanalında değeri yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonunun tanesini 200 liradan satıldığını görüp, reklamda belirtilen irtibat telefonundan kapıda ödemeli olarak iki adet sipariş verdi. Uzun, kargo ile gelen paketi alıp 350 lira ve kargo ücreti içinde kuryeye ödedi. Ancak eve girip paketi açtığında içinden sipariş vermediği temizlik ürünleri çıkınca büyük bir şok yaşadı. Kartonun içinde bitkisel çay ile temizlik malzemesi çıkınca dolandırıldığını anladı.