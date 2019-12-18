A101 aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalogdaki ürünler Perşembe günü raflarda yerini alacak. Merakla beklenen katalog yoğun vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda; elektronik ve teknolojik ürünlerde büyük indirim fırsatları devam ediyor. Aynı zamanda ev/banyo eşyalarındaki indirim ve çeşitlilik artarken, bebek ve çocuk ürünlerinde de gözle görülür bir indirim olacak. Bu doğrultuda; A101 19 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 19 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTESİ!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

Haberimizin devamından A101 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.