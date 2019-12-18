Son Dakika: Genel af yasası ve ikinci yargı paketi son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Genel af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İkinci yargı paketi ve ceza indirimleri ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e kesin talimatlarda bulunmuştu. Erdoğan, infaz düzenlemesi ile ilgili sunumu dinlerken, 6 suçta kesinlikle ceza indirimi yapılmaması talimatını vermişti. Konuyla ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından beklenirken, ikinci yargı paketinin çıkışı ile ilgili o tarih öne çıkıyor. Peki, genel af yasası son durum nedir? Af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

GENEL AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ SON DURUM! AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e kesin talimat vererek, 6 suçun af yasası ceza indirimi kapsamı içerisinde bulunmamasını istedi.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE AF YASASI VAR MI?

Bilindiği gibi, birinci yargı paketi Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, ikinci yargı paketinde af yasası var mı?

Konuya yönelik son dakika detaylarını sizler için derledik.