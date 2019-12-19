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Antalya'da kazada anne, baba, eşi ve oğlunu kaybeden ve tüm cenazeleri tek tek omzunda taşıyan Musa Elmas, SABAH'a konuştu. "Nasıl taşıyorsunuz bu acıyı?" sorusuna gözyaşları içinde yanıt veren Elmas, "Omuz da yürek de kaldırmıyor bu acıyı. Tek sığınağım Allah" dedi. Manavgat'ta pazar akşamı yaşanan kazada baba Talat Elmas'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bloğa çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü Talat (67) eşi Emine (52) gelini Aysel (35) ile torunları Talat (14) ve Büşra Elmas (8) ağır yaralandı.Kargo şirketinde çalışan Musa Elmas, 17 saatte 3-4 saat aralıklarla babasını, oğlunu ve aynı yastığa baş koyduğu Aysel'i kaybetti. "Belki annem kurtulur" diyordu ama o da olmadı. 4 canını kaybeden Musa Elmas hepsini yan yana defnettikten sonra geride kalan ve tedavisi süren 8 yaşındaki kızı Büşra'ya sarılarak acıyla baş etmeye çalışıyor.Musa Elmas, "Eve geldiğimde, babam, annem, eşim, oğlum ve kızım evde yoktu. Eşimi aradım. 'Neredesiniz' diye sormak için. O da bana 'Amcamlardayız, az sonra geleceğiz. Merak etme' dedi. Yarım saat geçmedi, bir akrabam aradı. 'Musa, baban trafik kazası yaptı. Ailen hastanelere yaralı olarak kaldırıldı' dedi. Hemen koştum. Amcamlar ile bizim ev arasında sadece 2 kilometre var. Ölüm 2 kilometre arasında geldi. Peşpeşe ölüm haberlerini aldım" diye konuştu. Musa Elmas şöyle devam etti: "Nasıl taşıdım bütün cenazeleri omzumda bilmiyorum. Omuz da yürek de kaldırmıyor bu acıları. Yüreğim acı dolu. Allahım yükümü hafifletsin inşallah. Gözyaşlarımı sadece Büşram'ın yanında gizliyorum. Yüreğimdeki yükü, gözyaşlarımı saklıyorum. Bu acıya sadece Büşra için katlanıyorum. Kızım için dayanacağım. Onun için ayakta duracağım. Büşra'nın ölümlerden haberi yok. Bana 'Annem nerede' diye soruyor. Annesini istiyor. 'O da hastanede senin gibi tedavi görüyor yavrum' diyorum. Senin yanından çıkıp, annenin, ağabeyinin, babaannenin ve dedenin yanına gideceğim, onları senin için öpeceğim' diyorum ona."