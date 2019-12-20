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ortalığı birbirine kattı! Emniyet görevlisine zor anlar yaşattı!

Beylikdüzü mevki'inde arabasıyla seyir halinde ilerleyen alkollü şahıs önce trafikte bir sürücü ile tartıştı daha sonra polislere zor anlar yaşattı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de saldıran sürücünün, yasal sınırın 3 katı üzerinde alkollü olduğu ortaya çıktı. Şahsın ehliyetine el konularak karakola götürüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:56
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Emniyet görevlisine zor anlar yaşattı!

Olay, dün 11:00 sıralarında karayolu Beylikdüzü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UIC 06 plakalı , aracıyla Avcılar istikametine gittiği sırada 34 LH 3857 plakalı isimli vatandaş ile trafikte "yol verme" yüzünden tartıştı. E-5 üzerinde aracından inen Metin Dümenci, "sen ne yapıyorsun, seni bitiririm" şeklinde tehditte bulunarak Görkem Küçükvardar'ın üzerine yürüdü.

Dümenci'nin hakaretleri karşısında şok olan Küçükvardar şahısın alkollü olduğunu anlayarak olayı polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinden kaçmak isteyen alkollü sürücünün, arabasının anahtarını alarak gitmesini engelledi. Bu duruma sinirlenen Dümenci aracını E-5 karayolunun ortasına bırakarak kavga etmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden ikiliyi ayırdı.

"YASAL SINIRIN 3 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI"

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle iki taraf birbirinden şikayetçi olurken, olay yerine trafik polisi çağrıldı. Trafik polisleri Dümenci'ye alkolmetreyi üfletmek istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlat yaşattı. Bu sırada kendini görüntüleyen gazetecilerden rahatsız olan Dümenci, onlara da saldırdı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Dümenci, alkolmetreyi üfledi. Dümenci'de 1.39 promil alkol tespit edildi. Ehliyetine el konulan alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Emniyet görevlisine zor anlar yaşattı!
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