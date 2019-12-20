Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Emniyet görevlisine zor anlar yaşattı!

Olay, dün 11:00 sıralarında E-5 karayolu Beylikdüzü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UIC 06 plakalı alkollü sürücü Metin Dümenci, aracıyla Avcılar istikametine gittiği sırada 34 LH 3857 plakalı Görkem Küçükvardar isimli vatandaş ile trafikte "yol verme" yüzünden tartıştı. E-5 üzerinde aracından inen Metin Dümenci, "sen ne yapıyorsun, seni bitiririm" şeklinde tehditte bulunarak Görkem Küçükvardar'ın üzerine yürüdü.

Dümenci'nin hakaretleri karşısında şok olan Küçükvardar şahısın alkollü olduğunu anlayarak olayı polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinden kaçmak isteyen alkollü sürücünün, arabasının anahtarını alarak gitmesini engelledi. Bu duruma sinirlenen Dümenci aracını E-5 karayolunun ortasına bırakarak kavga etmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden ikiliyi ayırdı.

"YASAL SINIRIN 3 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI"

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle iki taraf birbirinden şikayetçi olurken, olay yerine trafik polisi çağrıldı. Trafik polisleri Dümenci'ye alkolmetreyi üfletmek istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlat yaşattı. Bu sırada kendini görüntüleyen gazetecilerden rahatsız olan Dümenci, onlara da saldırdı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Dümenci, alkolmetreyi üfledi. Dümenci'de 1.39 promil alkol tespit edildi. Ehliyetine el konulan alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.