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Valiliği: O öğretmen görevden uzaklaştırarak soruşturma başlatılmıştır

Valiliği: Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda bir kaynaştırma öğrencisine öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine konuyla ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılarak soruşturma başlatılmıştır.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 17:49
Ankara Valiliği: O öğretmen görevden uzaklaştırarak soruşturma başlatılmıştır

ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara Valiliği, sınıf öğretmeni N.T.T.'nin, konuşma güçlüğü bulunan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen 1'inci sınıf öğrencisi Anıl Karacaoğlu'nu tartaklamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Çankaya ilçesi Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda 19 Aralık 2019 Perşembe günü bir kaynaştırma öğrencisine öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine konuyla ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılarak soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Ankara Valiliği: O öğretmen görevden uzaklaştırarak soruşturma başlatılmıştır
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