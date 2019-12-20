Atv'nin yayını ses getirdi: Çocuğunu sokağa atan o anneye savcılık soruşturması

Sunucu Esra Erol'un atv'de yayınlanan Esra Erol'da isimli programına geçtiğimiz günlerde katılan Bekir Yücel'in hikâyesi tüm Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Bekir Yücel, evini terk eden karısı hakkında şok eden iddialarda bulundu. Kayıplara karışan eşinin nerede olduğunu bilmediğini belirten Bekir Yücel, karısının bulunmasını istedi. İddialara göre iki çocuk babası Bekir Yücel, olay günü eşine sürpriz yapmak için sinema bileti alıp eve gitti ancak hayatının şokunu yaşadı. Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu karısı Büşra Yücel evde yoktu. Büşra Yücel, 6 yaşındaki çocuğunu annesine, 3 yaşındaki bebeğini ise otogarda bırakıp, çocukların eğitimi için biriktirdikleri 52 bin TL'yi de yanına alarak sevgilisi Polat Mengütay'a kaçmıştı.

ÇOCUĞA ŞİDDET İDDİASI

Bekir Yücel'in televizyon programında ortaya attığı iddialar bununla da sınırlı değildi. Canlı yayın sırasında, "Eşim 6 yaşındaki çocuğumuzu annesine, 3 yaşındaki çocuğumuzu Bursa Otogarı'na otogarına bırakıp gitti" diyen Bekir Yücel, 6 yaşındaki kızı Ecrin'in annesinden sürekli şiddet gördüğünü, eşi Büşra Yücel'in sevgilisiyle telefonda konuşmak için kızlarını soğukta sokağa attığını öne sürdü. Kızının yaşanan bu olaylar yüzünden travma yaşadığını söyledi. Yücel Ailesi'nin hikâyesi bir anda Türkiye'nin gündemine otururken, programın ilerleyen bölümlerinde ilginç gelişmeler yaşandı. Bekir Yücel ve kendisini terk eden karısı Büşra Yücel canlı yayında karşı karşıya geldi.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Esra Erol'un çağrıları üzerine canlı yayına katılmayı kabul eden Büşra Yücel, "Ben, evi ayırdıktan sonra Bekir'den gerçekten soğudum. Programda anlatamadığım şeyler var. Ben Polat'ı 10 yıldır tanıyorum, 2 aydır da kendisiyle görüşüyorum. Evlenmeden önce görüşmüştüm. Ailem istemiyor diye ayrılmıştım. Sonradan tekrar görüşmeye başladım" diye konuştu. Programda Esra Erol başta olmak üzere birçok kişiden tepki gören Büşra Yücel, kocasının kendisini aldattığını iddia etti.

ANNESİ DE YAYINA BAĞLANDI

Canlı yayınına bağlanan Büşra Yücel'in annesi Arzu Hanım, "Büşra, sen o çocuklarına nasıl kıydın? Hiç mi aklına gelmedi kızım nasıl yaptın bunu? Geldi benim kucağıma anne dedi, ben de annen bizde dedim dayanamadım çocuğa. Sen yavrundan nasıl ayrı duruyorsun? Büşra bunu bize nasıl yaptın yavrum? Bekir sana ne yaptı yavrum? Hatandan dön yavrum, Bekir benim damadım, ölene kadar arkasındayım. O artık benim evladım. Sen de evladımsın. Bunu bize niye yaptın yavrum? Nasıl yaptın bunu, nasıl kıydın çocuklarına? Çocuklarını 25 gündür görmeden nasıl duruyorsun yavrum? Benim kızım bizim eve geldiği zaman saat başı kocasını arardı. Bu Polat bunun kanına nasıl girdi anlamadım" dedi.

KIZINI SOKAĞA ATAN ANNEYE SORUŞTURMA

Tüm bunlar yaşanırken Bekir Yücel, karısı hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na önceki gün suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde yer alan iddialar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Büşra Yücel hakkında kızı Ecrin Su Yücel'i sokağa atarak 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından soruşturma başlattı.