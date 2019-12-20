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Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, dilenirken yakalanan kişinin üzerinde 10 bin TL para ve 1 adet milli piyango bileti bulundu. Çıkan para miktarı zabıta ekiplerini şoke etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 17:25
Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede özellikle her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Eyüpsultan Meydanı'nda dilencilere göz açtırmıyor. Son yapılan denetimler sırasında tekerlekli sandalyede dilencilik yapan M.G ekiplere yakalandı. M.G.'nin üzerinden 10 bin TL para ve bir adet milli piyango bileti çıktı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında M.G'ye 153 TL para cezası kesildi. M.G'nin üzerinden çıkan 10 bin TL'ye el konularak hazineye devredildi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, denetimlerinin aralıksız devam ettiğini, Eyüpsultan'a gelen ziyaretçilerin huzuru ve güveni için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

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Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti
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