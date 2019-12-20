İBB’ye at protestosu

BUGÜN NELER OLDU

Büyükada'da faytonlarda kullanılan 81 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesi, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. 347 sivil toplum örgütünden oluşan grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde dün protesto düzenledi. Aralarında sanatçı Leman Sam'ın da bulunduğu aktivistler, "Atların kanları İBB'nin elinde", "Adalarda fayton istemiyoruz", "İmamoğlu sözünü tut" şeklinde slogan attı.İBB önünde nöbet çadırı kurmak isteyen gruba polis izin vermedi. Gruptan 3 kişi, belediye binasına giderek CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'yla görüştü. Görüşme sonrası basına açıklama yapan aktivist Doğa Altınsay, "Atlı fayton kültür mirası değil. Kültür adı altında katliama ve sömürüye göz yumamayız. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Elektrikli faytonlar var. Bu kadar zor değil bunu değiştirmek. Birazcık vicdan bekliyoruz. Bu artık durmalı. Ekrem İmamoğlu'ndan en kısa sürede bir açıklama bekliyoruz" dedi.Protestocu gruptan Viyan Kınalı ise hayvanların itlaf edilmesinden İBB'yi sorumlu tutarak seçimden önce verilen sözlerin tutulmasını istedi. Kınalı, "Ekrem İmamoğlu, seçimde destek bulmak için atlı faytonu kaldıracağına söz verdi. Bu, onun bu konuya ne kadar önem ve özen gösterdiğinin kanıtı olmalıydı. Ancak bugüne kadar atlı faytonları kaldırma kararı almaması bizim onun semimiyetinden şüphe etmemize yetti de arttı bile. İmamoğlu, bundan siz sorumlusunuz. Hayvanların kanı İBB'nin elindedir" dediİstanbul Adalar'da faytonlarda kullanılan ve halk arasında mankaf hastalığı olarak da bilinen 'ruam' hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi. Bir süre önce Büyükada'da iş makineleriyle kazılan iki dev çukur hayvanseverlerin dikkatini çekmiş ve tepki toplamıştı. Çukurlara, Adalar'a kaçak şekilde getirilen atlarda hastalığa yakalanan hayvanların gömüldüğü ortaya çıktı. Adalar Kaymakamlığı, dün bir yazılı açıklama yaparak ilçedeki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiğini ve tedavisi bulunmayan hastalık nedeniyle 81 atın itlaf edildiğini bildirdi. Açıklamada, ilçedeki tüm tek tırnaklıların (at, merkep, katır), ilgili mevzuat gereğince yılda iki kez sağlık taramasından geçirildiği, sonbahardaki kontrollerde hastalığa rastlandığı kaydedildi. İtlaf edilen hayvanların, ormanlık alana kireç dökülerek gömüldüğü öğrenildi. 250 atın bölgeye kaçak getirildiği ve kulaklarında çip olmadığı iddia edilirken, Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, ruam hastalığının hayvanlardan diğer hayvanlara geçtiği, insanlara bulaşma riskinin de yüksek olduğu belirtildi. Ölümcül hastalık deride dökündü halinde ya da akciğerde harabiyete neden oluyor.