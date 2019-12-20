Leyla’nın sır ölümünde kuzene tahliye

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Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi. Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir ile babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir'in tutuklu yargılandığı davanın görüldüğü Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre ve dosyasın gelmiş olduğu aşama"yı dikkate alarak Mehmet Ali Aydemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin ise devamı karar verdi. Sanıkların yargılanmasına 21 Şubat'ta aynı mahkemede devam edilecek. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in ölümünden sorumlu tutulan baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir ve kardeşi Yusuf Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti. 20 Eylül 2019'da görülen ilk celsede baba Nihat Aydemir sanıklardan şikâyetçi olmamıştı.