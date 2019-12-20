Yeni ‘buz adam’lar burada yetişecek

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Zeytinburnu Belediyesi, 9 yıl önce geleceğe dair ümidi olmayan sorunlu gençlerden kurduğu buz hokeyi takımıyla Türkiye'den Avrupa Şampiyonu bir takım çıkarmıştı. Şimdi de Spor Toto ile işbirliği yapan belediye, pistte fırtına gibi esecek yeni buz adamlar keşfetmek için İstanbul'un en büyük buz pistini inşa ediyor. Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bulunan ve kaba inşaatı tamamlanan 37 bin metrekarelik tesis, bir yıl içerisinde kullanıma açılacak. Buz hokeyinde çok ciddi atılımlarının olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Türkiye'de gelecek yıllarda futbol ve basketboldan sonra üçüncü sırada buz hokeyi gelecek. Tabii bunun olabilmesi için mutlaka yeni tesislerin yapılması gerekiyor. Biz de bunun için Spor Toto Başkanlığı'nın desteğiyle ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. 2 katlı salondan oluşacak pistimizde, sosyal yaşam alalarının yanı sıra 157 araçlık kapalı otopark da yer alacak. Her yıl 2 bin gencimiz, bu pistte buz sporları dalında kendini geliştirecek. Üstüne yoğunlaştığımız asıl konu buz hokeyinde dünya sıralamasında üst sıralara yükselebilmek. Son yıllarda Avrupa'da takım olarak kazandığımız şampiyonluklar geleceğe dair bizi fazlasıyla ümitlendiriyor" dedi.