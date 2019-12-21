6 yolcudan 1’i sahte

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SAHTE oturum belgeleri ile Fransa'ya gitmek isteyen 34 kişinin hayali, İstanbul Havalimanı'nda son buldu. Transavia Havayolları'nın T04811 safer sayılı uçağıyla Nantes'a gitmek için havalimanına gelen 34 kişi, bilet ve bagaj işlemlerini yaptırmak için sıraya girdi. Profil uygulaması esnasında durumlarından şüphelenilerek incelenen 32'si Türk, 1 İran ve 1 de Irak vatandaşının vize ve oturum izinlerinin sahte olduğu belirlendi. 205 yolcunun evrakını tek tek inceleyen polis 34 kişiyi gözaltına aldı. Farklı kişilere her bir pasaport için 19 bin ila 40 bin TL verdiklerini söyleyen Türk yolcular, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı iki kişi ise sınırdışı edilmek üzere il göç idaresine gönderildi.