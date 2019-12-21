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ne zaman? Ramazan Bayramı 2020’de hangi güne denk geliyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Müslüman alemi için en özel ay olan Ramazan ayı ve tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan’da Müslümanlar oruç tutma vazifelerini yerine getirecekler. Yeni yılın gelmesine kısa bir süre kala bu özel ve anlamlı günde plan yapan vatandaşlar ‘Ramazan Bayramı ne zaman ve Ramazan Bayramı 2020’de hangi güne denk geliyor?’ sorularını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:10
Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020’de hangi güne denk geliyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yeni yılın gelmesine kısa bir süre kala hem ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hem de şimdiden tatil planlarını yapan kişiler takvimleri kontrol ediyorlar. Elimizde olanların kıymetini anladığımız, şükretmenin muhteşemliğini anladığımız mübarek Ramazan ayı için artık geri sayım başladı. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde 'Ramazan Bayramı ne zaman' sorusunun yanıtını hazırladık…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI 2020'DE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Müslüman alemi için son derece önemli olan Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Kadir gecesi ise 19 Mayıs'ta ihya edilecek. 24 Nisan Cuma günü başlayan ilk oruç, 23 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında Ramazan'ın son günü 23 Mayıs Cumartesi'ye denk geldiğinden, 24 Mayıs Pazar günü bayramın ilk günü olacak. 25 Mayıs Pazartesi, 26 Mayıs Salı da bayram tatili olacak. 2020'de Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil olması zor gözüküyor.

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