SON DAKİKA: Aşkını kanıtlamak için eski kız arkadaşına tecavüz etti... Defalarca bıçakladı!

17 yaşındaki Carty-Shaw'ın sevgilisi Sara, Carty-Shaw'ın eski kız arkadaşı ile görüştüklerini öğrendi. Bunun üzerine bir süre sözlü tartışma yaşayan sevgililer birbirinden ayrıldı. 17 yaşındaki Shaw, ayrıldığı Sara ile tekrar sevgili olmak istediğini söyledi. Sara ise tek şartla ona geri döneceğini söyleyerek yapması gerekenleri anlattı. Sara, erkek arkadaşından eski kız arkadaşını öldürmesini istedi! Adını olaydan sonra Mori olarak değiştiren Sara'yı geri kazanmak isteyen erkek arkadaşı, 16 yaşındaki Iman Nassir'i öldürmek için plan yapmaya başladı.

ÖNCE ÖZLEMİŞ GİBİ YAPARAK EVİNE GİTTİ

Manchester şehrinde yaşayan eski kız arkadaşı Nassir'in evine giden çocuk, kızla konuşarak onu özlediğini söyledi. Yaklaşık 2 saat cinsel ilişki yaşamaya zorladıktan sonra dehşet başladı.