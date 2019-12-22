Türkiye güzelinin yumruk davası

BUGÜN NELER OLDU

2006 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen ve Survivor yarışmasına katılan Merve Büyüksaraç'ın dayısıyla yumruk davası sürüyor. Büyüksaraç'ın annesi Nedret Yazıcı, üç yıl önce Antalya'daki evlerine yakın kapalı pazar yerinde kardeşi Servet Şükrü Yazıcı tarafından saldırıya uğramıştı. Yazıcı, ablasına "Eşoğlu eşek" diye hakaret etmişti. Dayı, yeğeni Merve Büyüksaraç'a da yumruk atmıştı. Merve Büyüksaraç'ın ağabeyi Burak Büyüksaraç da konuşmak için gittiği dayısının evinde tavalı saldırıya maruz kaldı. Dayıya hakaret, ablasını kasten yaralamaya teşebbüs, silahla kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dayının şikâyetiyle de ağabey Burak Büyüksaraç'a basit yaralamadan karşı dava açıldı. Aile içi şiddete dair hukuki mücadele sürüyor.