Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu ile dev fırsatları kaçırmayın! A101 26 Aralık kataloğu listesinde neler var?

Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu müşterisiyle buluştu. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan mağazanın indirimli ürünler listesi her hafta güncel olarak yayınlanıyor. Hemen hemen her gün '' A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. 26 Aralık'tan itibaren başlayacak olan indirimlerde Samsung Mikrodalga Fırın 399 TL. Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 299 TL. Sinbo Hava Nemlendirici 139 TL. Sinbo Elektrikli Semaver 159 TL. Sunny Çelik Kettle 49,95 TL. Aprilla Erkek bakım Seti 69,95 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, 26 Aralık A101 aktüel kataloğu tam listesine bakabilir, indirimli ürünlerin fiyat listesine göre alışverişini yapabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 ARALIK 2019)

Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haberimizde 26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilir, sizlere en yakın marketler zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.