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Döviz bürosundan dolandırıcılık yapan 2 uyruklu yakalandı

'de döviz bürosundan "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen uyruklu biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 14:45
Döviz bürosundan dolandırıcılık yapan 2 Kolombiya uyruklu yakalandı

Bir alışveriş merkezindeki döviz bürosunun görevlisi, "tırnakçılık" yöntemiyle 3 bin 900 dolarının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvuruda bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, şüphelilerin alışveriş merkezinden çıktıkları aracı tespit etti. Ekipler, kiralık olduğu belirlenen aracı kullanan şüphelinin kimliğine ulaştı.

Kolombiya uyruklu Raul Martin R'nin kiraladığı aracın Kapıkule Sınır Kapısı yakınına park edildiğini belirleyen ekipler, bunun üzerine bölgeye giderek beklemeye başladı.

SINIRI GEÇİNCE GÖZALTINA ALINDILAR

Bir süre sonra Bulgaristan'dan yaya olarak dönen Raul Martin R. ve Jiları Joana Oliva M. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda döviz çıktı.

Şüphelilerin Bulgaristan'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine polis soruşturmayı genişletti.

Döviz bürosundaki dolandırıcılık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Döviz bürosundan dolandırıcılık yapan 2 Kolombiya uyruklu yakalandı
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